"ГеоСплит" и "Сахалин Энерджи" будут проводить маркерные исследования скважин

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Компания "ГеоСплит" (портфельная компания Фонда Rusnano Sistema, созданного "Роснано" и АФК "Система", и резидент "Сколково") и "Сахалин Энерджи" на форуме "Нефть и газ Сахалина - 2021" подписали меморандум о сотрудничестве. Предмет соглашения - взаимодействие в области проведения маркерных исследований скважин с применением технологии Geosplit при освоении Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалин, сообщили в четверг в пресс-службе Группы "Роснано".

"Отрадно, что мы идем вперед с нашими партнерами в рамках отечественных сервисных контрактов в нефтегазовой отрасли и совместно работаем над развитием механизмов добычи и производства углеводородов. Применение самых передовых технологий, способных гарантировать безопасную и эффективную эксплуатацию наших производственных объектов, является базовой составляющей для комплексной реализации проекта "Сахалин-2", - прокомментировал технический директор "Сахалин Энерджи" Тимур Гафаров.

В основе технологической платформы GEOSPLIT лежит использование маркеров-репортеров из квантовых точек - высокоточных индикаторов притока каждой из фаз так называемого флюида (нефти, воды, газа), что позволяет многократно увеличить объем получаемой информации о работе объекта исследования. Собственное программное обеспечение обеспечивает проведение высокоточного и высокопроизводительного анализ проб флюида и интерпретации промысловых данных. Использование цифровой платформы GEOSPLIT на основе инструментов Machine Learning и Big Data позволяет создать качественно новую ценность в процессах цифровой трансформации компаний-заказчиков.

"Разработанная компанией "ГеоСплит" система динамического маркерного мониторинга нефтегазовых объектов уже активно используется российскими и зарубежными заказчиками, в том числе и на офшорных проектах. Мы рады началу сотрудничества с "Сахалин Энерджи", и хотелось бы отметить, что уровень технических задач и вызовов на проекте "Сахалин-2" - один из самых высоких в мире. Наша технология соответствует требованиям "Сахалин Энерджи", и мы будем помогать недропользователю, оказывая сервисные услуги на технологической платформе мирового уровня", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании "ГеоСплит" Александра Каташова.

О компании "ГеоСплит"

ГеоСплит - международная цифровая нефтесервисная компания, разработчик технологии маркерных динамических исследований нефтегазовых объектов. Технология Geosplit позволяет получать поток данных о характере работы исследуемых нефтегазовых объектов на протяжении нескольких лет, а также вырабатывать рекомендации, нацеленные на решение конкретных задач компаний-недропользователей и заказчиков в сегментах добычи, разработки, хранения и транспортировки углеводородов.

В Группу "Роснано" входят Акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.