Крупнейшие российские IТ-компании и СМИ подписали в ТАСС меморандум о борьбе с фейками

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ряд крупнейших российских IТ-компаний, медиахолдингов и изданий объединились для системной борьбы с недостоверной информацией в интернете и создания безопасной информационной среды. Церемония подписания соответствующего меморандума состоялась в четверг в штаб-квартире ТАСС в Москве.

В число тех, кто подписал документ, вошли представители ТАСС, "Яндекса", Mail.ru Group и Rambler&Co, "Интерфакса", РБК, Rutube, Ura.ru, холдинга "Бизнес ньюс медиа" (владеет газетой "Ведомости"), МИЦ "Известия", издания The Bell, центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций "Диалог" и ряда других.

Оригинал документа будет храниться в Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ).