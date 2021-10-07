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Крупнейшие российские IТ-компании и СМИ подписали в ТАСС меморандум о борьбе с фейками

Оригинал документа будет храниться в Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий"
Здание информационного агентства ТАСС Константин Лейфер/ТАСС
Описание
Здание информационного агентства ТАСС
© Константин Лейфер/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ряд крупнейших российских IТ-компаний, медиахолдингов и изданий объединились для системной борьбы с недостоверной информацией в интернете и создания безопасной информационной среды. Церемония подписания соответствующего меморандума состоялась в четверг в штаб-квартире ТАСС в Москве.

В число тех, кто подписал документ, вошли представители ТАСС, "Яндекса", Mail.ru Group и Rambler&Co, "Интерфакса", РБК, Rutube, Ura.ru, холдинга "Бизнес ньюс медиа" (владеет газетой "Ведомости"), МИЦ "Известия", издания The Bell, центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций "Диалог" и ряда других.

Оригинал документа будет храниться в Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ).

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