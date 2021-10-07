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Единая дальневосточная авиакомпания заключила контракт на первые самолеты "Байкал"

Первый полет самолета запланирован на 2021 год

ВОЛГОГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" заключила с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) контракты на поставку первых многоцелевых легких самолетов "Байкал". Об этом сообщил в четверг заместитель коммерческого директора АО "УЗГА" Максим Харин на пленарном заседании форума "Санавиация".

"Сейчас идет плотная работа с дальневосточными перевозчиками, есть с ними подписанные контракты на поставку в 2023 году первых самолетов на дальневосточную объединенную компанию", - сказал он.

Разработчиком "Байкала", который должен сменить советские "кукурузники", является компания "Байкал инжиниринг" (дочерняя структура УЗГА). "Байкал" будет оснащен отечественным двигателем ВК-800. Этот самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. Первый полет самолета запланирован на 2021 год.

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