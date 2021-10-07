В Дагестане создадут демонстрационную площадку по выращиванию отечественных сортов тыквы

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана планирует создать демонстрационную площадку по выращиванию сортов и гибридов тыквы отечественной селекции на базе одного из крупных производителей в Кизлярском районе республики, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Мы намерены <...> создать демонстрационную площадку, чтобы в полевых условиях показывать нашим производителям преимущества сортов и гибридов тыквы отечественной селекции. Дело в том, что в последние годы российскими научно-исследовательскими учреждениями выводятся конкурентоспособные сорта, не уступающие по своим технологическим и кулинарным качествам зарубежным аналогам. И наша задача продвигать их в производство", - цитирует пресс-служба первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарипа Шарипова.

В материале отмечается, что в настоящее время под эгидой Минсельхозпрода Дагестана в ряде хозяйств уже организованы аналогичные демонстрационные площадки по другим овощным и зерновым культурам.

Организовать демонстрационную площадку планируется в Кизлярском районе на базе ООО "Арешевка" - одного из ведущих дагестанских производителей тыквы, где в настоящее время под эту культуру отведено 50 га пашни, в этом году в хозяйстве планируют убрать более 2 тыс. тонн тыквы. Как отметили в министерстве, продолжающиеся в республике сильные дожди затрудняют уборку урожая, тем не менее сегодня средняя урожайность посадок составляет более 400 центнеров с 1 га.

"Технология выращивания продукции здесь подстроена под запросы торговых сетей, которые на сегодняшний день выступают основными каналами розничного сбыта продовольственных товаров и имеют очень строгие критерии входа той или иной продукции. Возделываемые гибриды тыквы весом от 1 до 2,5 кг востребованы на потребительском рынке, у хозяйства имеются предварительные договоренности по поставке своей продукции в сетевые магазины страны", - добавили в пресс-службе министерства.

По данным Минсельхозпрода Дагестана, в 2020 году в республике было произведено около 70 тыс. тонн тыквы, что составляет более 11% от общего производства в РФ и 71% от СКФО. Общая площадь посадок тыквы в Дагестане составляет чуть более 2 тыс. га.