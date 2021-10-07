На Кубани выявили более 50 тыс. га земель, пригодных для виноградарства

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Более 50 тыс. га земель, пригодных для выращивания винограда, выявили в Краснодарском крае в ходе инвентаризации. Об этом со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг.

"На Кубань приходится треть виноградников всей страны - порядка 28 тыс. га. В ходе инвентаризации выявили еще более 50 тыс. га, потенциально пригодных для выращивания культуры", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

В 2020 году объем урожая винограда превысил 200 тыс. тонн, в регионе производят 200 млн бутылок вина в год.

Общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России. Основные товарные виноградники расположены в следующих муниципальных образованиях: Темрюкский район - 19 тыс. га, город-курорт Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, город-курорт Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае работают 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.