В Минске уверены в стабильных поставках на экспорт калийных удобрений

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Совета министров Белоруссии Николай Снопков уверен в стабильных поставках на экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, несмотря на санкции.

"И экспорт калия, и экспорт нефтепродуктов будут осуществляться исходя из экономической целесообразности. Никто не говорит о том, что сейчас экспорт прекратится", - сказал Снопков в четверг журналистам, сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня". Снопков уверен, что "потребность мирового рынка в этих продуктах расставит все на свои места".

Он отметил, что доля "Беларуськалия" на мировом рынке составляет порядка 20%. "Конечно, обвалить рынок без белорусского калия вряд ли целесообразно и для мировой продовольственной безопасности, и с точки зрения бизнеса как такового", - отметил Снопков. По его словам, сегодня уже "на споте калий торгуется по 1 000 долларов за тонну". В то время как еще совсем недавно долгосрочные контракты на продажи белорусского калия заключались из расчета $210-215 за тонну, подчеркнул он.

"Скажите, фермерам, сельхозпроизводителям мира нужна такая цена? И если будет такая цена основных ингредиентов урожая, то какова будет стоимость зерна? Какова будет стоимость сои? Но я думаю, что в конечном счете здравый смысл восторжествует и калий продаваться будет на рынке и дальше", - отметил первый вице-премьер белорусского правительства.

Совет ЕС ранее принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии, в том числе под них попало и производство калийных удобрений. Экспорт калийных удобрений - один из ключевых источников поступления валютной выручки в страну, поэтому ряд экспертов считают, что это отразится на экономике Белоруссии.