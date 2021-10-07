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Международные резервы России в сентябре снизились на $4,05 млрд

Международные резервы РФ в сентябре снизились на $4,05 млрд - до $614,1 млрд - ЦБ.

Омская область подала заявку на получение кредита на строительство нового аэропорта
Размер кредита составляет 13,8 млрд рублей
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