"Газпром" приостановил торги газом на СПбМТСБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Раннее включение отопления вынудило "Газпром" приостановить в сентябре продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщил начальник департамента "Газпрома" Геннадий Сухов на сессии Петербургского международного газового форума.

"Газпром" не принимает участия в суточных торгах, начиная с сентября. Да, приостановили. Никто не знал, что у нас с 12 сентября включат отопление, в том числе в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург", - сказал он. По словам Сухова, из-за этого суточный перебор от плана поставок достигал в сентябре 250 млн куб. м.