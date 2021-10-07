Facebook отказалась выплатить 26 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Компания Facebook не воспользовалась судебной отсрочкой и не выплатила штраф в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 25 мая, которыми на компанию Facebook Inc. наложены административные штрафы в размере в общей сложности 26 млн рублей по восьми делам за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ), в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что мировой судебный участок Таганского района предоставил Facebook отсрочку для выплаты штрафа до 4 октября по просьбе компании. Перед этим мировой суд Таганского района оштрафовал Facebook на общую сумму 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.