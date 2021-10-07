МИД Франции: Россия и Украина должны соблюдать обязательства по контракту о транзите газа

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Франция исходит из того, что Киев и Москва должны соблюдать обязательства по контракту о транзите газа через украинскую территорию. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о контрактных обязательствах.

"Мы приняли к сведению это заявление. Между "Газпромом" и Украиной существует контракт о транзите газа. Стороны должны соблюдать его условия", - сказал французский дипломат.

В среду Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что "Газпром" должен продолжать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину. Президент РФ также считает, что "Газпрому" не следует увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, хотя это и выгодно.