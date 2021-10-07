Новый шоурум Aurus открылся в Москве

МОСКВА, 7 октября./ТАСС/. Новый шоурум Aurus открылся в московском центре "Авилон легенда", передает корреспондент ТАСС с открытия.

В открытии шоурума приняли участие генеральный директор Aurus Адиль Ширинов, генеральный директор и председатель правления "Авилон АГ" Андрей Павлович, операционный директор "Авилон АГ" Олег Шамба.

Первый шоурум открыл автодилер "Панавто" в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-сити" в конце августа 2019 года.

"Проект Aurus продолжает свое планомерное развитие на территории РФ. 31 мая 2021 года было запущено серийное производство автомобилей марки на заводе в Республике Татарстан, сегодня же открылся новый шоурум Aurus в партнерстве с одним из ведущих российских автомобильных холдингов - "Авилон". Нет никаких сомнений, что этот день станет отправной точкой в долговременном и продуктивном сотрудничестве", - приводятся в сообщении Aurus слова генерального директора Aurus Ширинова.

Размер инвестиций в открытие галереи Aurus "Авилон легенда" составил 50 млн рублей.

В компании отметили, что в дальнейшем в шоуруме станут доступны б/у версии бренда. Здесь же будет осуществляться техническое обслуживание автомобилей: зона сервиса оснащена двумя подъемниками и высокотехнологичным оборудованием для диагностики моделей Aurus.

В феврале прошлого года в Aurus сообщили, что "с началом промышленного производства автомобилей Aurus, запланированного на первое полугодие 2021 года, "Авилон" откроет в Москве демонстрационное пространство Aurus в "Авилон Легенда", где потенциальным покупателям будет предоставлена возможность познакомиться с автомобилями Aurus, возможностями индивидуализации автомобилей, условиями их приобретения и обслуживания".

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента РФ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%). Серийный выпуск трех люксовых автомобилей Aurus Senat начался 31 мая текущего года на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татария).