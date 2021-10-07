Кабмин утвердил пилотный проект по привлечению в РФ 10 тыс. строителей из Узбекистана

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тыс. строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от коронавирусной инфекции или наличия у них документа о перенесенном не ранее чем за пять месяцев до прибытия в Россию заболевании. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Реализовать пилотный проект по привлечению граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельности в сфере строительства", - говорится в постановлении.

Участниками пилотного проекта назначены Минтруд, МВД, МИД, Минстрой, Минздрав, Минобрнауки и МЧС, а также Роспотребнадзор, Роструд, ФМБА, ФТС, правительство Москвы, многофункциональный миграционный центр и паспортно-визовый центр МВД России.

В рамках пилотного проекта планируется привлечь 10 тыс. граждан Узбекистана, которые смогут прибыть в Россию на работу в строительной сфере после сдачи ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию не ранее чем за 72 часа до прибытия в РФ. Также необходимо будет предоставить документ о вакцинации "Спутником лайт" или другими вакцинами против коронавирусной инфекции не ранее чем за 14 дней до прибытия в Россию, или подтвердить факт перенесенной коронавирусной инфекции не ранее чем за пять месяцев до прибытия в Россию.

Как отметил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, принятие постановления позволит перейти к конкретным практическим шагам по привлечению из Узбекистана трудовых мигрантов с учетом необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Трудовые ресурсы будут привлекаться для строительства не только жилья, но и крупных инфраструктурных проектов. Медобследование, ПЦР-тестирование и вакцинация будут проводиться до прибытия мигрантов в Россию, на территории Узбекистана, указал Стасишин.

"Строительные компании, участвующие в проекте, то есть потенциальные работодатели, заявили потребность в рабочей силе по конкретным специальностям и направлениям деятельности. Именно под них и будут привлекаться трудовые ресурсы с соответствующей квалификацией. Кроме того, в патенте, который будет выдаваться иностранным гражданам, будет указываться конкретная компания-работодатель, что позволит избежать невыполнения обязательств работника по трудовому договору", - добавил замглавы Минстроя РФ.