В Омской области в 2022 году в пять раз увеличат поддержку соцпредпринимателей

ОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Власти Омской области в 2022 году направят 77 млн рублей на субсидирование соцпредпринимателей. Это более чем в пять раз превышает финансирование текущего года. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель министра экономики региона Денис Кушнер.

"В этом году нам выделили 15 млн рублей на поддержку тех предпринимателей, которые признаны социальными. Мы провели конкурс, определили 33 получателей. Минэкономразвития РФ заметила нашу активность, и в следующем году финансирование уже увеличат до 77 млн рублей", - сказал Кушнер.

По его словам, в Омской области за год число соцпредпринимателей, которые помогают государству решать проблемы в области образования, медицины, физической культуры и спорта, увеличилось в 1,6 раз до 129 субъектов. "Мы принимаем все меры по их поддержке и развитию. В прошлом году мы приняли решение по снижению ставок по упрощенной системе налогообложения, в том числе по этим видам деятельности, - отметил Кушнер. - И сейчас мы видим, что пониженными ставками воспользовались около ста субъектов".

Председатель "Центра инноваций в социальной сфере", член Общественных палат РФ и Омской области Ирина Сербина рассказала ТАСС, что большая часть предпринимателей, которые получили субсидии, реализовывают проекты в области образования - как для детей, так и для лиц пожилого возраст. "Надо отметить, что пандемия оказала и здесь большое влияние. В основном это проекты в IT-сфере, то есть направленные на онлайн-платформу, - рассказала Сербина. - В период изоляции социальные предприниматели вынуждены были искать новые формы работы, и это вот привело к росту этого направления".

Социальное предпринимательство - один из видов бизнес-деятельности, в первую очередь направленный на решение проблем в социальных сферах: образовании, здравоохранении, культуре, экологии. Находясь на пересечении бизнеса и благотворительности, соцпредпринимательство решает важные социальные и культурные задачи общества, а также позволяет адаптироваться социально незащищенным категориям граждан.