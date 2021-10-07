В Петербурге подписали дорожную карту о развитии газозаправочной инфраструктуры Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Сеть газозаправочной инфраструктуры Ленинградской области в 2021-2023 годах будет расширена при поддержке федерального правительства. Дорожная карта, предполагающая строительство 23 газозаправочных станций в регионе, подписана в четверг на X Петербургском международном газовом форуме правительством Ленинградской области и ПАО Газпром, передает корреспондент ТАСС.

"В регионе будут работать 23 современных станции, это большой толчок для развития рынка газомоторного топлива в Ленобласти. Ключевой момент перевозки на газомоторном топливе на 50% дешевле аналогов. Поэтому вполне логично, что мы решили развивать газозаправочную инфраструктуру при поддержке федерального правительства. Потребление газа в качестве топлива увеличилось почти в три раза за последние годы", рассказал журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

В настоящее время в регионе действует семь газозаправочных станций, к 2023 году их число достигнет 23. Дорожная карта предполагает стимулирование перевода транспортных средств, в том числе личных, на газомоторное топливо.

Как рассказал в четверг губернатор региона Александр Дрозденко на пленарном заседании форума, регион оказывает поддержку транспортным компаниям, которые имеют подвижный состав на газомоторном топливе. Им дается преимущество в конкурсах на право работы на маршрутах перевозки пассажиров.

С использованием мер поддержки из регионального и федерального бюджетов уже переоборудовано более 580 транспортных средств в регионе. До конца 2021 года на газомоторное топливо также переведут 214 единиц техники - тягачей, автобусов и легковых машин.

Ленинградская область с 2019 года участвует в качестве пилотного региона в реализации программы развития рынка газомоторного топлива.