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"Почта России" планирует развивать франшизу в сфере пунктов выдачи заказов

Для перепоручения доставки третьему лицу необходимо снять регуляторные ограничения, отметил гендиректор компании Максим Акимов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Почта России" намерена развивать франшизу в сфере пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом в кулуарах форума электронной коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week сообщил журналистам гендиректор компании Максим Акимов.

"У нас большие планы по развитию франшизы. Прежде всего это ПВЗ, работа в режиме ПВЗ, прежде всего, выдача и прием", - отметил Акимов.

Он отметил, что для перепоручения доставки третьему лицу необходимо снять регуляторные ограничения. "Потому что сейчас мы не можем почтовое отправление, если оно идет как почта, а не как груз, вручить третьему лицу, которое не сотрудник нашей организации. У нас большие планы по развитию франшизы", - добавил гендиректор "Почты России".

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