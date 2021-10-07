Минпромторг не ждет изменения экспортных пошлин по металлам в 2021 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минпромторг не ждет изменения экспортных пошлин на цветные и черные металлы в этом году, заявил журналистам замглавы министерства Виктор Евтухов на форуме электронной коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week.

"Пока будет принято решение, потом оно только через месяц только вступает в силу - мне кажется, уже смысла никакого не будет. Мне кажется, всем придется пожить этот год в тех условиях, которые сегодня существуют <...> Судя по всему, с большой долей вероятности [меняться] больше не будут", - сказал Евтухов.

Введенные с августа пошлины действуют до конца года, на 2022 год они не предусмотрены.

В конце июня российское правительство утвердило введение на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов.

По словам Евтухова, пошлины были приняты на фоне роста цен, а сейчас можно говорить об их стабилизации. "Только сейчас наметилась стабилизация, а по каким-то позициям, в том числе по чугуну, по железорудному сырью, холоднокатному листу пошло снижение. "Арматура серьезным образом подешевела, что не может не радовать. Будем надеяться, что к концу года ситуация будет более-менее стабильная, приемлемая для тех отраслей экономики, которые зависят от металлов", - сказал он.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что видит основания для снижения ставок экспортных пошлин по ряду видов металлопродукции - в частности, по чугуну, ферросплавам и алюминию. Затем власти снизили экспортные пошлины на ферросплавы и железо в порошке.