Правительственная комиссия одобрила заявки на инфраструктурные кредиты для 11 регионов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия в четверг одобрила заявки на инфраструктурные кредиты для 11 регионов, проекты которых позволят создать 50 тыс. рабочих мест. Таким образом, проекты для кредитовая одобрены в целом для 53 субъектов, сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

Прием заявок на получение инфраструктурных кредитов завершился 1 октября. Всего на получение займов претендуют 83 региона. Ранее сообщалось, что рассмотрение заявок должно завершиться до ноября.

"Сегодня нами были рассмотрены и одобрены заявки для 11 регионов на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов в объеме более 40 млрд рублей, что будет способствовать вводу более 8 млн кв. м нового жилья и созданию более 50 тыс. рабочих мест. <…> Уже приняты решения о том, что 53 субъекта получат до конца 2023 года около 370 млрд рублей для развития инфраструктуры", - цитирует пресс-служба Хуснуллина по итогам заседания правкомиссии.

Уточняется, что значительная часть запрашиваемых бюджетных кредитов приходится на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Займ на эти цели объемом 8,7 млрд рублей возьмет Ленинградская область, а также другие регионы - Архангельская, Новгородская, Брянская и Пензенская области. Чукотский автономный округ получит 270 млн рублей на строительство дорог для разработки месторождения Пыркакайские штокверки.

Волгоградская область получит 5,4 млрд рублей кредита на комплексное развитие территории для строительства около 3 млн квадратных метров жилья. На такие же цели запросила средства и Чеченская Республика. Кроме того, правкомиссия одобрила займ на создание индустриального парка в Ульяновской области и строительство объектов энергоснабжения в особой экономической зоне Омской области.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.