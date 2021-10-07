Bloomberg: Apple создаст технологию управления функциями автомобиля с помощью iPhone

ТАСС, 7 октября. Компания Apple планирует создать технологию IronHeart, которая позволит пользователям iPhone управлять функциями своего автомобиля с помощью смартфона. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, новая технология позволит водителям получить доступ на смартфоне к показателям температуры и влажности внутри салона и на улице, а также управлять системой климат-контроля в автомобиле посредством мобильного устройства.

Кроме того, водители с помощью iPhone смогут управлять звуковыми настройками аудиосистемы, положением сидений и подлокотников, а также следить за показателями спидометра, тахометра и датчика контроля топлива автомобиля.