Завод "Молот-Оружие" из Кировской области получит 463 млн рублей на погашение долгов

ТАСС, 7 октября. Основной налогоплательщик моногорода Вятские Поляны в Кировской области - завод "Молот-Оружие" - получит субсидию из федерального бюджета в размере 463 млн рублей на погашение долгов. Об этом говорится в опубликованном в четверг распоряжении правительства РФ.

"В целях реализации мер по предупреждению банкротства предоставить в 2021 году обществу с ограниченной ответственностью "Молот-Оружие" (г. Вятские Поляны) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год (…) субсидию в размере до 463 000 тыс. рублей на погашение задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, не подлежащих реструктуризации в установленном порядке, и на погашение денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами", - говорится в сообщении.

Минпромторгу РФ поручено совместно с "Молот-Оружие" реализовать программу финансового оздоровления предприятия до 2025 года.

По данным правительства региона, завод испытывал трудности на протяжении нескольких лет. В сентябре 2019 года УФНС России по Кировской области наложило арест на все действующие счета организации. Новое управление завода в ноябре 2019 года провело работу по оздоровлению предприятия, погашению задолженностей перед бюджетами различных уровней и контрагентами, сохранило коллектив, благодаря чему завод "Молот-Оружие" вошел в список стратегически значимых предприятий.

ООО "Молот-Оружие" - одно из крупнейших промышленных предприятий Кировской области, основной налогоплательщик моногорода Вятские Поляны. Направления его деятельности - производство и реализация продукции военного назначения и гражданского оружия.