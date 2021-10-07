Минпромторг не видит оснований для резкого роста розничных цен на продукты

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минпромторг не видит оснований для резкого скачка цен на продукты в России, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах форума электронной коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week.

"Мы на сегодняшний день не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен", - сказал Евтухов.

Он добавил, что рост цен на помидоры и огурцы обусловлен сезонным фактором. В каждом случае, когда производители информируют ретейл о том, что будет повышение цен, Минпромторг связывается с Минсельхозом, с производителями, чтобы выяснять предпосылки для таких шагов.

Евтухов подчеркнул, что, кроме того, важно развивать активнее более мелкие хозяйства, чтобы рынок не так зависел от, например, болезней животных, таких как африканская чума свиней, на крупных предприятиях, где содержится большое число особей.

Ведомство также пока не видит необходимости внедрять новые соглашения о фиксации розничных цен на социально значимые товары, лучше, чтобы участники рынка стабилизировали цены без участия государства. "На наш взгляд, наверное, нет. Соглашения, которые были по маслу и сахару, они свою роль выполнили. На этих примерах и торговая отрасль, и сельхозтоваропроизводители поняли, что лучше договариваться и принимать решения о повышении, стабилизации цен в диалоге без участия государства", - сказал Евтухов, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения новых соглашений о фиксации цен на социально значимые продукты.

Он добавил, что государство создало инструмент, который дает возможность заморозки цен в субъектах, если в течение определенного времени цена вырастет больше, чем на 10%.

"Этим ни разу не пользовались, к счастью. Любые ограничения цен могут привести к тому, что товар будет просто изыматься с полок", - подчеркнул Евтухов.