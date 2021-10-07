"Лукойл" покупает у Petronas 15,5% в газовом проекте Шах-Дениз на Каспии за $2,25 млрд

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Лукойл" подписал соглашение о приобретении у компании Petronas доли 15,5% в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря за $2,25 млрд. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Закрытие сделки ожидается после выполнения отлагательных условий, включая согласование государственной нефтяной компании Азербайджана Socar. Доля "Лукойла" в проекте после закрытия сделки увеличится с 10% до 25,5%.

"Увеличение нашей доли участия в проекте Шах-Дениз открывает новые возможности синергии в перспективных отраслях национальных экономик. За два с половиной десятилетия "Лукойл" наработал колоссальный опыт на Каспии - в стратегическом для нас регионе, создав серьезную добычную и транспортную инфраструктуру", - сказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов, слова которого приводятся в сообщении.

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году.

Другими участниками проекта Шах-Дениз являются британская BP (оператор, доля 28,8%), турецкая ТРАО (19%), азербайджанская Socar (10%), иранская NICO (10%) и азербайджанская SGC (6,7%).