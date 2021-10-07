"Петровакс" начал работу по созданию собственной вакцины от коронавируса

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 7 октября. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Петровакс" начала работу по созданию собственной вакцины от коронавируса, сообщил ТАСС директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации компании Антон Тихонов.

"Мысли есть [о создании], и мы сейчас сотрудничаем с одной компанией, которая разрабатывает нам клеточную линию. Клеточная линия в биотехнологических производствах - это фундаментальная вещь. Мы сейчас над этим работаем, и вакцина как раз будет к одному из новых штаммов. Это очень ранний проект. То есть мы на очень ранней стадии, мы еще не на животных, мы еще в пробирках", - сказал он.

Тихонов отметил, что компания рассматривает возможность создания комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа.

"Была [мысль создать такую вакцину]. Мы попробуем это сделать.<…> Допускаем, что это может быть комбинированная вакцина четырехвалентная от гриппа плюс коронавирус", - сказал он.

Ранее об изучении возможности производства комбинированных вакцин от коронавируса и гриппа сообщали президент биофармацевтической компании "Нанолек" Владимир Христенко и председатель совета директоров "Института стволовых клеток человека" Артур Исаев. В конце 2021 - начале 2022 года вакцину от коронавируса и гриппа планирует зарегистрировать госкорпорация "Ростех".

"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в группу "Интеррос". Продуктовый портфель "Петровакс" включает собственные оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты. Производственный комплекс компании расположен в Московской области, его ежегодная мощность составляет до 160 млн доз препаратов. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых государства ЕАЭС, Ближнего Востока и ЕС.