В ГД заявили, что введение категории земель "под виноградарство" защитит их от застройки

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Введение Росреестром нового вида разрешенного использования земель "под виноградарство" для их защиты от застройки стало этапом реализации нового федерального закона о виноградарстве и виноделии. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от Крыма, один из авторов закона Константин Бахарев.

Изменения в классификатор видов разрешенного использования земельных участков вступают в силу 8 октября. Приказ устанавливает новый вид разрешенного использования земельных участков "Возделывание винограда на виноградопригодных землях". Как уточнили в Росреестре, на такой территории невозможно будет вести строительные работы и использовать землю под выращивание других сельхозкультур.

"Речь фактически идет о реализации федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", который, ввел в федеральное законодательство понятие виноградопригодные земли и реестр виноградопригодных земель. У нас не так много этих земель в стране, и в основном они сосредоточены в нескольких южных регионах. И наша задача эти земли сохранить и обеспечить их введение по максимуму в хозяйственный оборот", - сказал Бахарев.

Парламентарий пояснил, что "виноградопригодные земли - это не только те земли, где сейчас растет виноград, но и те, которые использовались для виноградарства хотя бы в течение пяти лет из последних 50, то есть мы захватываем даже советский период".

"Если эта норма заработает, теперь в этом нет никаких сомнений уже, застройка этих земель будет в принципе невозможна. Если почитаете наш <...> закон, <...>, там и говорится, что эти земли могут использоваться только для выращивания винограда, никакого другого назначения быть не может. Там могут появиться некоторые объекты, которые так или иначе связаны с виноградарством, например, гостевые дома на винодельне, то есть туристический объект, объект сельского или агротуризма", - пояснил Бахарев.

Ранее с предложением выделить пригодные для выращивания винограда земли выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что нужно полностью исключить использование таких земель в других целях.