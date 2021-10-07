"Почта России" на базе отделений в регионах Дальнего Востока реализует проект мини-аптек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Почта России" запустит проект реализации лекарственных препаратов через мини-аптеки в отделениях почтовой связи. Реализация инициативы начнется в регионах Дальнего Востока, в частности, в Хабаровске, Бурятии. Об этом в кулуарах форума электронной коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week сообщил журналистам гендиректор компании Максим Акимов.

"Почта России" будет мини-аптечной сетью. Это сложная история, она требует по многим позициям поддержание холодовой цепи при доставке. Будут разные форматы - и киоск, и аптечный пункт на базе отделений", - сказал он.

Акимов отметил, что необходимо также улучшать операционность загрузки отделений компании новым сервисом. Согласно поручению президента РФ, по его словам, первыми регионами, где будет реализована инициатива, станут регионы Дальнего Востока, в частности, Хабаровск, Бурятия. "По срокам - это следующий год", - добавил гендиректор "Почты России".

Вместе с тем Акимов указал, что компания также надеется принять участие в эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств.

В свою очередь, замгендиректора по электронной коммерции почтового оператора Алексей Скатин отметил, что компания также планирует доставлять лекарства до госпитального сегмента. Среди возможных регионов он назвал Московскую область, Новосибирск.

Замгендиректора добавил, что "Почта России" прорабатывает в нескольких регионах страны пилоты по доставке рецептурных лекарственных препаратов. "Но это случится только после того, как это будет разрешено", - добавил он.