Якутск в 2022 году получит 100 автобусов, работающих на газомоторном топливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Парк общественного транспорта Якутска пополнится в 2022 году 100 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщил в четверг на пленарном заседании Петербургского международного газового форума глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"По общественному транспорту: мы сейчас активно переходим на газомоторное топливо, на следующей неделе мы подписываем соглашение о поставке для нужд города Якутска 100 автобусов при поддержке Минпромторга. Мы сейчас выделили 120 млн рублей из республиканского бюджета на первоначальный взнос, и уже в первой половине следующего года поступят 100 автобусов, которые будут работать на газе", - сообщил Николаев.

По его словам, в планах - в ближайшие три-четыре года перевести на компримированный (сжатый) природный газ весь общественный транспорт Якутска.

В республике реализуется региональная программа по расширению использования газомоторного топлива на транспорте. Она предусматривает создание и расширение сети автогазозаправочных станций на территории региона за счет строительства станций и центров по переводу автомобилей на газобаллонное оборудование по всей территории республики, а также перевод автотранспортных средств на газомоторное топливо. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет уменьшить стоимость перевозок на 15-25 процентов, снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду.

Ранее сообщалось, что власти Якутии намерены к 2030 году создать на территории региона 44 газовые станции для автомобилей. На сегодняшний день в республике действуют семь автомобильных газонаполнительных компрессорных, 23 автомобильных газозаправочных и 23 передвижных автомобильных газозаправочных станций.