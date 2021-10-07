Кабмин исключил шины для инвалидных колясок из системы маркировки

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство России исключило шины для инвалидных колясок из системы маркировки. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В части шин и покрышек, предназначенных для колесных транспортных средств, в том числе сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним, машин и оборудования (за исключением шин, предназначенных для колясок для людей, не способных передвигаться)", - говорится в документе.

В мае Минпромторг опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства, согласно которому предлагается исключить из цифровой маркировки шины для инвалидных колясок. Обязательная маркировка шин началась в России 1 ноября 2020 года.