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Татарстан введет в эксплуатацию 18 СПГ-заправок к 2025 году

Это должно снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта на 5%

ТАСС, 7 октября. В Татарстане к 2025 году появятся 18 заправок для техники, работающей на сжиженном природном газе. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на пленарном заседании Петербургского международного газового форума в четверг.

"Мы обращаем внимание на развитие рынка сжиженного природного газа. Подписано соглашение (между правительством Татарстана и ПАО "Газпром" - прим. ТАСС), идет строительство, уже в ближайшее время будет запущен комплекс по сжижению газа. В соответствии с программой развития рынка сжиженного природного газа мы планируем создать в республике, во-первых, 18 станций, заправок по СПГ и довести количество техники на СПГ до 5 тыс.", - сказал Минниханов.

В пресс-службе президента Татарстана уточнили, что введение в эксплуатацию 18 СПГ-заправок планируется к 2025 году. Отмечается, что такие меры должны снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта на 5%.

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