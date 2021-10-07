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СМИ: в ресторанах города Хайкоу на Хайнане произошел "бум потребления"

Жители и гости провинции заказывают традиционные хайнаньские блюда: курицу по-вэньчански, хайнаньскую лапшу, дуншаньскую козлятину и поджаренные овощи чжайцайбао

ХАЙКОУ /Китай/, 7 октября. /ТАСС/. Рестораны китайского города Хайкоу в провинции Хайнань в начале октября оказались переполнены из-за большого потока клиентов. Как пишет газета "Хайкоу жибао", произошедший "бум потребления" связан с недельными каникулами в честь отмечаемого 1 октября Дня образования КНР.

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Многометровые очереди выстраиваются у известных городских ресторанов, где жители и гости провинции заказывают традиционные хайнаньские блюда: курицу по-вэньчански, хайнаньскую лапшу, дуншаньскую козлятину и поджаренные овощи чжайцайбао.

Любители шопинга занимают столики в ресторанных двориках крупных торговых центров Хайкоу. Для стимулирования потребления владельцы точек общепита проводят различные акции и делают специальные предложения для своих клиентов. Кроме того, отдыхающие покупают уличную еду на открытых ночных ранках "Цзиньчжоу", "Хайдананьмэнь", "Хайкэнь хуаюань", а также на улице с закусочными Тайлунчэн.

Власти Хайкоу намерены в дальнейшем развивать городскую отрасль общественного питания и вывести ее на международный уровень, пишет издание.

Хайнаньские блюда имеют ряд отличительных особенностей, по сравнению с северокитайской кухней их готовят с умеренным количеством масла и специй. В хайнаньской кухне есть множество блюд из рыбы, крабов, креветок и других морепродуктов.

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