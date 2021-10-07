Минпромторг не получал информации о перебоях с поставками техники LG и Samsung

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минпромторг не получал информации о перебоях с поставками в РФ техники LG и Samsung из Южной Кореи на фоне заторов в южнокорейском порту Пусан, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Информации от производителей о перебоях с поставками электроники и техники, в том числе LG и Samsung, не поступало", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Минпромторг также не ожидает негативного влияния на производство автомобилей Kia и Hyundai в РФ в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее президент железнодорожного оператора "Трансконтейнер" Александр Исурин сообщил журналистам, что заторы в порту Пусан уже увеличили сроки доставки товаров из Южной Кореи на две недели. Это, например, может коснуться транспортировки продукции для "Узавто", LG, Samsung, уточнял он.

Также в среду в пресс-службе "Автотор-холдинга", на калининградском заводе которого производят автомобили BMW, Hyundai и Kia, рассказали ТАСС, что на данный момент производство работает в штатном режиме.

"Мы находимся в рабочем контакте с южнокорейскими партнерами в связи со сложившейся ситуацией. Держим вопрос на контроле. В настоящее время завод работает в штатном режиме. Следим за развитием событий", - заявили в "Автоторе".