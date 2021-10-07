В ЦРПТ считают, что маркировка позволяет повысить прозрачность электронной торговли

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Маркировка товаров позволяет исключить кражу или мошенничество, тем самым увеличив прозрачность в сегменте электронной торговли за счет механизмов прослеживаемости. Об этом в ходе стратегической сессии Ecomference Rupost Retail Week рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

"Сегмент розничной торговли, по подсчетам НИУ ВШЭ, ежегодно теряет до полутриллиона рублей из-за краж сотрудников и покупателей, мошенничества поставщиков и неправильных бизнес-процессов. Информация из системы маркировки по движению каждой единицы товара позволяет выявить источники потерь, снизить убытки, сократить чрезмерные запасы и высвободить оборотные средства. Эти данные принесут рознице дополнительно 142,6 млрд рублей в год", - сказал Юсупов.

В настоящее время цифровая маркировка введена для 14 товарных групп и, по мнению Юсупова, способствует развитию онлайн-торговли. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Для проверки кода маркировки используется мобильное приложение "Честный знак", которое уже скачали более 4,5 млн человек.

"Одним из факторов, сдерживающих развитие электронной коммерции, был вопрос доверия потребителя. Двое из пяти потребителей сталкивались когда-либо с контрафактной продукцией и сегмент онлайн-торговли, к сожалению, не исключение. Маркировка дала покупателям инструмент, воспользовавшись которым каждый может убедиться в легальности приобретаемого товара", - добавил Юсупов.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.