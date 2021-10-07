"Почта России" получила первый электромобиль GAZelle e-NN в тестовую эксплуатацию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Почта России" получила в тестовую эксплуатацию первый электромобиль GAZelle e-NN от ГК "Современные транспортные технологии". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На международном форуме электронной коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week ГК "Современные транспортные технологии", генеральный дистрибьютор продукции "Группы ГАЗ", передала "Почте России" в тестовую эксплуатацию первый в автопарке "Почты" электромобиль GAZelle e-NN. "Почта" планирует использовать машину для перевозки посылок и писем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что электромобиль может проехать до 120 км на одной зарядке при максимальной скорости 100 км/ч, за один раз он может перевозить до 2,7 тонны.

"Почта России" - ответственная логистическая компания, и мы активно примеряем технологии и решения, способные сократить негативное воздействие на экологию. Мы рады быть в числе первых пользователей новой электрической модели "Группы ГАЗ", нашего давнего партнера. Мы уже активно используем газовый транспорт, причем тоже отечественный, нам это важно, но электрический фургон появляется на почтовом маршруте впервые", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Почты России" Максима Акимова.

В настоящее время автопарк компании насчитывает более 17 тыс. автомобилей, из них 3,5 тыс. - легкогрузовые транспортные средства марки "ГАЗ" разных модификаций.

В компании добавили, что "Почта России" планирует обновить автопарк и перевести часть машин на использование природного газа для сокращения выбросов углекислого газа, что позволит к 2025 году сократить их выбросы на 20% в расчете на 1 кг перевезенного груза.