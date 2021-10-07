Власти Ставрополья прогнозируют рост трудоспособного населения на 7% в ближайшие 10 лет

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Численность трудоспособного населения в Ставропольском крае увеличится на 106 тыс. человек в ближайшие десять лет, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров. По сравнению с существующим количеством увеличение составит 7%.

"Как показывают прогнозы, в ближайшие 10 лет численность населения трудоспособного возраста увеличится в крае на 106 тыс. человек. Значит, уже сейчас необходимо думать о новых рабочих местах, чтобы люди находили привлекательные возможности для трудоустройства, не покидая свой регион", - написал он на своей странице в Instagram.

По данным Северокавказстата, среднегодовая численность трудоспособного населения в крае в 2020 году составляла более 1,5 млн человек. Владимиров отметил, что задача по созданию новых рабочих мест будет закреплена в модели экономического развития Ставрополья до 2030 года, работу на которым регион ведет совместно с Минэкономразвития РФ.

"По сути, модель - это представление о путях развития края на перспективу. Инструмент для анализа наших возможностей и определения задач для ускорения экономики и улучшения качества жизни людей на Ставрополье. Чтобы этой цели достичь, нужны новые инвестиции в край. От создания новых, современных и высокотехнологичных производств напрямую зависит рост заработной платы", - отметил Владимиров.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил составить методические рекомендации по разработке моделей экономического развития регионов Северного Кавказа, сформировать модели развития. Как отмечается, в рамках экономических моделей развития моделей оценивается текущая экономическая ситуация каждого отдельного региона и проводится анализ структуры экономики, демографическая ситуация, а также занятость, в том числе и теневая.