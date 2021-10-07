Участники онлайн-ретейла готовы к продаже рецептурных лекарств с 1 января

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлеры готовы к началу эксперимента по продаже рецептурных лекарств с 1 января, сообщили ТАСС представители компаний в четверг.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что эксперимент по интернет-торговле рецептурными лекарствами может начаться с 1 января 2022 года в трех пилотных регионах - Москва, Московская и Белгородская области. Он пояснил, что речь идет о системе прослеживания движения препаратов, прошедшей апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов.

"Ozon полностью готов к старту проекта технически и юридически", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

Еще весной 2021 года Ozon выступил как автор инициативы по запуску дистанционной торговли рецептурными препаратами в Москве, Белгородской и Московской областях, добавили в компании.

"Яндекс.Маркет" активно прорабатывает возможность участия в эксперименте по дистанционной торговле рецептурными лекарствам, технологически мы к этому уже готовы", - сообщил ТАСС руководитель проектов "Яндекс.Маркета" Максим Агарев.

Он добавил, что нововведение позволит потребителям не дробить свои покупки на онлайн и офлайн, делая процесс более удобным. И уже сейчас компания видит растущий спрос потребителей в фарм-сегменте после появления возможности заказа безрецептурных лекарственных средств.

В "СберМегаМаркете" также подтвердили общую тенденцию по росту спроса на фарм-препараты, а также то, что онлайн-продажи повысят удобство потребителей.

"Мы видим активный интерес клиентов маркетплейса к ассортименту категории "Здоровье", в который входят также лекарственные препараты. Сейчас лекарства можно зарезервировать, а выкупить в аптеке самовывозом. Клиентам удобен такой формат, поскольку в режиме онлайн есть возможность выбирать нужные товары, сравнивать цены и проверять наличие, а забрать заказ, например, по пути с работы домой, без риска, что его не окажется непосредственно в магазине по приезде", - сообщили ТАСС в пресс-службе "СберМегаМаркета".

В компании уверены, что снятие ограничений приведет к существенному росту доли онлайн-заказов лекарственных средств в целом. Однако отметили, что о дате старта участия ретейлера в проекте говорить пока сложно, так как механика процесса до конца не определена.

В пресс-службе Wildberries ТАСС сообщили, что также планируют принять участие в эксперименте.