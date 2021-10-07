Биржа СПБ рассчитывает привлечь $150 млн в ходе IPO в России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Биржа СПБ рассчитывает привлечь $150 млн в ходе IPO на своей собственной бирже, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке. По его словам, торговая площадка может быть технически готовой к листингу в РФ в середине ноября.

Биржа СПБ также намерена провести первичное размещение бумаг на американской площадке Nasdaq в 2022 году. По сведениям собеседников ТАСС, площадка намерена привлечь дополнительно $300 млн.

В пресс-службе биржи СПБ не ответили на запрос агентства.

Ранее источники на финансовом рынке сообщали, что биржа СПБ в ходе IPO предложит российским инвесторам акции, а на бирже Nasadaq - депозитарные расписки.

О бирже

СПБ биржа - ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. На 30 сентября 2021 года в обращении на организованных торгах СПБ биржи находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.