Создание центра электропитания для ТОР "Столица Арктики" оценивается в 4,7 млрд рублей

МУРМАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Стоимость строительства центра питания для обеспечения электроэнергией резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области, по предварительным оценкам, составит около 4,7 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил журналистам глава региона Андрей Чибис.

"Это уникальный проект, первая большая энергетическая концессия для того, чтобы обеспечить электроэнергией все наши проекты. У нас есть партнер - это электросетевая организация "Россети", у нас есть Министерство [развития Дальнего востока и Арктики], которое эту концессию, инфраструктуру поэтапно компенсирует. Это удобно для всех, и это реальный шанс получить в кратчайшие сроки энергетическую инфраструктуру для реализации тех проектов, которые уже определены, и для будущих проектов. Сейчас речь идет, предварительно, о 4,7 млрд рублей на всю энергетическую инфраструктуру", - сказал Чибис, подводя итоги совещания по вопросу инфраструктурного обеспечения проектов ТОР "Столица Арктики" в регионе.

Губернатор также добавил, что на данный момент суммарная мощность, которая требуется для реализации проектов ТОР "Столица Арктики" и резидентов АЗРФ, составляет 214 МВт, однако финальный проект центра питания планируется создать с запасом мощности, чтобы сразу обеспечивать электроэнергией будущие инвестпроекты.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, который тоже участвовал в совещании, отметил, что дорожную карту по реализации проекта энергетической концессии в Арктике планируется утвердить до конца октября. "Мы договорились, что на Российской энергетической неделе будет подписана дорожная карта реализации данного проекта. До конца года мы выработаем финальное решение и внесем его на рассмотрение в правительство РФ", - сказал он.

На сегодняшний день, по информации региональных властей, в Мурманской области статус резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" получили девять компаний с объемом инвестиций 96,8 млрд рублей, а статус резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) получили 78 проектов с проектами на 94,5 млрд рублей.

"Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития, на которую распространены преференции, действующие на Дальнем Востоке, создана на территории города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, в последующие пять лет - 12%, а также полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет.