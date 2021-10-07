Для пользователей "Яндекс.Еды" ввели сервисный сбор

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Сервисный сбор позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов и кратного увеличения нагрузки на инфраструктуру и все службы сервиса, а также инвестировать в развитие продукта для партнеров, не допуская ухудшения условий нашего сотрудничества. Размер сбора определяется алгоритмом с учетом ряда параметров и может отличаться от региона к региону", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, в настоящее время сервисный сбор в Москве составляет 29 рублей с заказа.

В компании добавили, что сервисный сбор является общемировой практикой для оказывающих услуги сервисов.

Весной сервисный сбор для пользователей ввела компания Delivery Club.