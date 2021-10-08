Программу сотрудничества Туркмении и России на 2021-2023 годы подписали в Ашхабаде

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Туркмении состоялось в четверг в Ашхабаде, по его итогам была подписана программа сотрудничества на 2021-2023 годы. Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство TDH.

"Сегодня в туркменской столице состоялась встреча сопредседателей межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, в которой приняли участие руководители и представители ряда государственных структур, в том числе министерств и отраслевых ведомств, а также деловых кругов двух стран, - передает TDH. - С туркменской стороны комиссию возглавил заместитель председателя кабинета министров Сердар Бердымухамедов, а представительную делегацию дружественной страны - заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук". По итогам была подписана "Программа экономического сотрудничества между правительством Туркменистана и правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы".

По данным TDH, в ходе заседания подчеркивалось, что Россия является одним из стратегических партнеров Туркмении и укрепление связей с ней - это одно из приоритетных направлений внешнеполитического курса страны. Сопредседатели комиссии также отметили нарастающую динамику межгосударственного диалога, обретшего в последние годы новое качественное наполнение. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что в четверг он провел встречу с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, которая была исключительно предметной и конструктивной.

В числе перспективных векторов двусторонних отношений на заседании межправкомиссии были названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная область, газохимическая индустрия, геология, строительство, финансово-банковский сектор. На встрече подчеркивалась важность взаимодействия между Туркменией и регионами РФ, примером чему служит успешное партнерство с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской областью. Особый акцент был сделан на потенциал для участия российского бизнеса в проектах, реализуемых в разных сферах экономики Туркмении. Подтвердив стремление деловых кругов РФ расширить свое присутствие на перспективном туркменском рынке, где уже успешно работает ряд известных российских компаний, делегация РФ высказала конкретные предложения о сотрудничестве.

На встрече межправкомиссии обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества, прежде всего в области образования и науки. Стороны отметили позитивный опыт взаимодействия в области здравоохранения, включая профилактику и реагирование на инфекционные заболевания с учетом ситуации в мире, связанной с пандемией.