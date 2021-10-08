Чернышенко: к 2024 году у 85% граждан России будет оформлена учетная запись на госуслугах

МОСКВА, 8 октября./ТАСС/. К 2024 году у 85% граждан РФ будет оформлена учетная запись на госуслугах, заявил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя решение о реализации стратегической инициативы "Цифровой профиль гражданина".

"Создание цифрового профиля гражданина поможет сделать получение как государственных, так и коммерческих услуг быстрым и удобным, без необходимости личного присутствия и, соответственно, использования бумажных аналогов документов. Убежден, что это также значительно упростит деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время на получение многих услуг. Это важный шаг на пути цифровой трансформации государства. Мы планируем, что к 2024 году у 85% граждан страны будет оформлена учетная запись на Госуслугах, и не менее 50 млн человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации", - отметил Чернышенко.

В аппарате вице-премьера добавили, что внедрение цифрового профиля позволит сократить время на идентификацию граждан и количество посещений учреждений при получении услуг, а также обеспечить новое качество получения государственных и коммерческих услуг онлайн, убирая необходимость использования и предоставления бумажных документов.

Чернышенко уточнил, что сферы применения сервиса постоянно расширяются, на данный момент к нему уже подключены крупные российские банки, страховые компании и микрофинансовые организации.

Также инициатива предполагает, что гражданин сам принимает решение о передаче цифровых аналогов документов из государственных источников коммерческим организациям для получения цифровых услуг.

"Важно, что получить такую информацию можно только с согласия человека, которое хранится в едином реестре цифровых согласий. Для бизнеса - это возможность встраивать данный сервис в свои цифровые профили оказания услуг. Для граждан - это прежде всего удобство, когда человек через цифровой профиль управляет своими данными, за минуты решая вопросы, на которые ранее уходили дни и недели", - добавил Чернышенко.

По его словам, перспективе проект будет расширяться за счет подключения новых участников, а также дополняться новыми сведениями.

Мнение эксперта

Эксперт Аналитического центра при правительстве России Андрей Чукарин отметил, что онлайн-общение и дистанционное решение вопросов удобно не только гражданам, но и самим организациям за счет снижения издержек на содержание офисов.

"Перед нами стоит большой и серьезный вызов обществу. В рамках инициативы предполагается, что при регистрации биометрии предъявление паспорта станет необязательным, а скорость обслуживании граждан в офлайн-каналах возрастет как минимум в 3 раза. Совсем скоро, уже к 2030 году, более половины жителей нашей страны смогут оценить качество и скорость сервиса идентификации по лицу и голосу. Возможность хранения значимых документов в цифровом формате создаст предпосылки для перевода в электронный формат все большего количества государственных и муниципальных услуг, а также сервисов в бизнесе и социальной сфере, ранее требовавших личной явки и предъявления паспорта", - пояснил Чукарин.

Инициатива "Переход на электронный документооборот"

Реализация стратегической инициативы "Переход на электронный документооборот" позволит к 2024 году 60% пользователям госуслуг использовать облачную электронную подпись, сообщил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что инициатива по переходу на электронный документооборот позволит людям использовать облачную подпись при подписании электронных документов без необходимости личных визитов, обмениваться юридически значимыми документами, а также хранить подписанные документы. При этом подписывать электронные документы можно будет на смартфонах.

"Сегодня большинство граждан оценили удобство онлайн форматов оформления документов и получения в электронном виде госуслуг, взамен личных визитов в учреждения и ведомства. Все основные процессы сосредоточены в смартфоне, и наша задача обеспечить открытое и, главное, быстрое взаимодействие между людьми, государством и бизнесом. К 2024 году 60% пользователей госуслуг смогут использовать облачную электронную подпись, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид", - отметил Чернышенко.

В рамках инициативы предусматривается создание и внедрение Единой цифровой платформы подписания и хранения документов. Компании получат возможность перейти полностью на цифровые каналы взаимодействия с государством, электронные транспортные сопроводительные документы и документы электронного кадрового делопроизводства.

Чернышенко уточнил, что судебное делопроизводство также будет переведено в электронный формат: созданы цифровые сервисы взаимодействия с судебными органами (например, предварительное информирование о назначенных судебных заседаниях). Предполагается поэтапный переход арбитражных судов, судов общей юрисдикции на формирование и ведение электронных дел, удаленные процедуры ознакомления с делами.

"Результатом этой инициативы станет открытость госструктур, повышение скорости и объема делового оборота на всех этапах, сокращение расходов как компаний, так и государства, связанных с бумажным документооборотом", - добавили в аппарате вице-премьера РФ.