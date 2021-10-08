Чернышенко: новые дороги будут обеспечены инфраструктурой доступа в интернет к 2024 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Инфраструктурой доступа в интернет к 2024 году будут обеспечены 100% всех новых дорог и жилые дома, введенные в эксплуатацию. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"К 2024 году 100% всех новых дорог и вновь введенных в эксплуатацию жилых домов будут обеспечены инфраструктурой доступа в интернет. К этому времени сети LTE покроют 80% федеральных дорог, 100% населенных пунктов с численностью более 2 тыс. человек. А к 2030 году уже вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что такого результата получится достичь благодаря реализации стратегической инициативы "Доступ в интернет", утвержденной на заседании правительства 7 октября.

Как отметил Чернышенко, правительство поэтапно решает задачу обеспечения качественным интернетом всей территории России. В самых труднодоступных и малонаселенных территориях связь будет организована за счет спутниковой группировки. При реализации инициативы планируется использование телекоммуникационного оборудования российского производства, добавил он.

"Правительство уделяет приоритетное внимание переводу госуслуг в электронный формат, созданию цифровых решений, которые делают жизнь граждан и бизнеса комфортнее. Без качественного доступа к интернету воспользоваться этими сервисами невозможно. Поэтому стратегическая инициатива правительства призвана обеспечить высокоскоростной интернет в труднодоступных, малочисленных территориях, вдоль трасс и, как обязательная опция, во всех строящихся многоквартирных домах. Самым масштабным проектом является запуск спутниковой группировки, которая призвана покрыть самые сложные с географической точки зрения точки на карте России", - пояснил Чернышенко.

По словам вице-премьера, важнейшим социальным эффектом станет новое качество жизни людей независимо от места их проживания. Они смогут получать государственные и коммерческие услуги дистанционно - совершать онлайн покупки, сделки, а также пользоваться передовыми цифровыми сервисами для работы и обучения. "Бесперебойная связь на территории проживания также является залогом безопасности человека", - заключил Чернышенко.