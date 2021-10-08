Чернышенко: услуги по оформлению справок и пособий будут оказываться к 2024 году онлайн

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оказывать онлайн все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, комментируя решение правительства о запуске 42 новых стратегических инициатив.

Чернышенко пояснил, что проект "Госуслуги онлайн" направлен на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также на расширение количества услуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде. Инициатива обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность предоставления для граждан.

"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Отмечу, что для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаясь лично, такая возможность сохраняется", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Исключается привязка к месторасположению и времени работы. Со своей стороны, госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов граждан, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги. Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ, отметил вице-премьер.

При этом за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг, что в дальнейшем упростит обращение по аналогичным запросам, указал он.

Чернышенко отметил, что инициатива "Госуслуги онлайн" подразумевает фундаментальное изменение формата предоставления и получения госуслуг, что обеспечивает повышение цифровой зрелости государственного управления.

Мнение эксперта

Эксперт Аналитического центра при правительстве России Андрей Чукарин также отметил удобство и эффективность принятой инициативы как для граждан, так и для бизнеса, и государства.

"Множество граждан нашей страны уже давно оценили преимущества Единого портала государственных и муниципальных услуг. Учитывая, что юридической разницы между очным и дистанционным оформлением документов не существует, а получить их через портал проще, выбор очевиден. Реализация проекта "Госуслуги онлайн" даст значительный эффект и для государства, и для бизнеса, и для граждан. Государственные органы смогут сократить личный прием людей, а также снизить среднее время оказания услуги. А люди получат результат практически моментально. Итогом станет повышение эффективности работы, качества оказанных услуг, а также уровня удовлетворенности граждан", - сказал он.

Подсчитано, что только сокращение издержек на содержание офисов для приема граждан и сокращение численности сотрудников, участвующих в оказании госуслуг при очном обращении, даст многомиллиардный эффект, уточнил Чукарин.

"При этом, если создать единую базу сведений с историей обращений в госорганы, то можно будет лучше понимать запросы бизнеса и людей, а также обеспечить более ускоренное повышение цифровой зрелости государственного управления", - подчеркнул он.