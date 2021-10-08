Байден на год продлил действие режима санкций против Турции из-за операции в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить действие указа о санкциях в отношении Анкары, подписанного в 2019 году тогдашним главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом из-за турецкой военной операции в Сирии. Это следует из уведомления, распространенного в четверг Белым домом.

"Ситуация вокруг Сирии, в частности действия турецкого правительства по проведению наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по борьбе с [террористической группировкой] "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ставят под угрозу гражданских [лиц], угрожают подорвать мир, безопасность и стабильность в регионе, а также по-прежнему представляют собой <...> чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. <...> В связи с этим я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное указом 13894", - говорится в сообщении.

Упомянутый указ был подписан Трампом 14 октября 2019 года. Этим документом президент США поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить санкции. Речь шла о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в стране. На основании этого указа Вашингтон объявил о введении санкций против Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств, а также руководителя МВД страны. 17 октября стороны договорились о прекращении огня на северо-востоке Сирии, после чего Трамп 23 октября отменил действие санкций, но оставил за собой право восстановить соответствующие меры и увеличить пошлины на турецкие товары, если Анкара не выполнит свои обязательства.

Анкара провела в 2019 году в провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Проживающие в этом регионе курды вывели оттуда свои отряды, но время от времени совершают вылазки против турецких войск и формирований сирийской оппозиции. Официальный Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.