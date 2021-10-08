Маск заявил, что хочет создать сверхзвуковой электросамолет

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, однако считает, что в настоящее время у него не хватит времени на решение этой задачи.

"Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется", - написал он в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков о том, чем бы хотел заняться далее.

Ранее он заявлял, что у него синдром Аспергера - психическое расстройство, вызывающее сложности с социализацией - из-за чего он иногда публикует "странные вещи". Впрочем, само заявление о синдроме Аспергера могло быть шуткой - никаких подтверждений этого, кроме слов самого предпринимателя, нет.