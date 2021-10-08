Маск заявил, что Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

САН-ФРАНЦИСКО, 8 октября. /ТАСС/. Американский производитель электромобилей Tesla принял решение о переносе своей штаб-квартиры из Пало-Альто (штат Калифорния) в Остин (штат Техас). Об этом заявил в четверг глава компании Tesla Илон Маск на встрече с акционерами, которая проходила в онлайн-формате.

"Я с волнением сообщаю, что мы переносим штаб-квартиру в Остин, штат Техас", - сказал Маск, однако не пояснил причины такого решения.

Нынешняя штаб-квартира компании располагается в городе Пало-Альто (неофициальная столица Кремниевой долины) между Сан-Франциско и Сан-Хосе, это место считается мировым центром высоких технологий. Именно здесь располагаются штаб-квартиры таких технологических гигантов как Google, Apple и Facebook. У компании есть свои заводы как в Техасе, так и в Калифорнии. Ранее Маск высказывал недовольство ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса, которые ввели калифорнийские власти, из-за чего страдают темпы производства.