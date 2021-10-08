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Маск сообщил, что Tesla добилась прогресса в создании домашних солнечных батарей

Глава компании также отметил, что корпорация установила хорошие отношения с застройщиками и должна воспользоваться моментом

САН-ФРАНЦИСКО, 8 октября. /ТАСС/. Компания Tesla достигла прогресса в создании солнечных батарей на крышах домов. Об этом сообщил в четверг глава Tesla Илон Маск на встрече с акционерами, которая проходила в онлайн-формате.

"Действительно [мы] достигаем быстрого прогресса по солнечным батареям. Солнечная энергия в целом быстро заряжается, - сказал он. - Что касается прогресса с застройщиками, то мы установили [хорошие] отношения и должны воспользоваться моментом. Нужна ли рекламная кампания в поддержку солнечных батарей на крыше? Интересно".

Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позднее стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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СШАМаск, Илон
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