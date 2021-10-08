Сенат Конгресса США проголосовал за повышение лимита заимствований страны на $480 млрд

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США проголосовал в четверг за повышение лимита заимствований страны на $480 млрд, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Трансляция голосования верхней палаты американского законодательного органа велась на его сайте .

Как сообщил в четверг Белый дом, президент США Джо Байден подпишет данную инициативу после того, как ее одобрит Палата представителей Конгресса. Однако, согласно рабочему графику, нижняя палата вернется к работе только во второй половине месяца. При этом спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) перед голосованием допустила, что конгрессмены могут вернуться в Вашингтон и на следующей неделе.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) ранее заявил, что демократы и республиканцы в Сенате "достигли договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря". Лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл подтвердил это. Указанная договоренность приведет к повышению лимита госдолга примерно до $28,9 трлн.

На прошлой неделе Палата представителей одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года, законопроект должен был затем рассмотреть Сенат. Однако американские СМИ прогнозировали, что там он не пройдет из-за противодействия республиканцев, которые до настоящего времени обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы возглавляемого ею ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит действие лимита заимствований во избежание дефолта. Она призвала законодателей принять меры как можно скорее.