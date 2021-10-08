Продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса в России выросли в три раза

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса в РФ по итогам первых трех кварталов 2021 года выросли в денежном выражении в три раза. Об этом сообщается в аналитике оператора фискальных данных OFD.ru за период с 01 января по 30 сентября 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года в денежном выражении.

"Продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум сегмента выросли в три раза за первые три квартала 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года в денежном выражении. В прошлом 2020 году, потребители "пропустили" летнее пополнение гардероба, так как именно на второй квартал, с апреля по июнь включительно, пришелся период самого жесткого локдауна в России. Поэтому вполне ожидаемо, что во втором квартале 2021 года динамика продаж составила 416,6% по отношению ко второму кварталу 2020 года. Третий квартал показал уже динамику в 95,6% по отношению к третьему кварталу 2020 года. Динамика ко второму кварталу 2021 года составила всего лишь 3,4%, а к первому кварталу 2021 года - 11,2%", - говорится в аналитических материалах компании.

По мнению аналитиков OFD.ru, пандемия помогла брендам премиум и люкс сегмента увеличить продажи в России, так как из-за закрытых границ состоятельные покупатели переключились на местные магазины и аутлеты. Ограничения на перемещения за пределы страны лишь способствовали тому, чтобы часть потребителей товаров премиум и люкс сегмента, ранее приобретавших товары за рубежом в Европе или Америке, сосредоточились на покупках внутри страны.

Кроме того, из-за пандемии и ограничений покупатели были вынуждены оставаться дома, что подтолкнуло премиум и люкс розницу очень активно развивать онлайн-продажи. Потребители, которые ранее покупали только офлайн, в период карантина очень активно совершали покупки в этом канале продаж.

Третий фактор такого роста товаров премиум сегмента в 2021 году по мнению аналитиков - отложенный спрос. Весь прошлый 2020 год значительная часть россиян воздерживалась от шоппинга, связанного с уличной одеждой и аксессуарами. Но с февраля-марта этого года многие компании постепенно выходят из формата удаленной работы и интерес к одежде восстановился.

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Данные предоставлены аналитиками OFD.ru на основе фискальных данных, которые формирует контрольно-кассовая техника по определенному формату. Данные поступают в режиме реального времени. На сегодняшний день OFD.ru обслуживает по всей России более 221 000 клиентов, 468 000 онлайн-касс и входит в тройку крупнейших игроков рынка фискальных данных.

OFD.ru (ООО "ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии") - оператор фискальных данных, созданный командой профессионалов в области IT, финансов, телекоммуникаций и расчетных технологий. Получил разрешение Федеральной налоговой службы на обработку фискальных данных и был включен в реестр ОФД в октябре 2016 года. В 2018 году OFD.ru был присоединен ФНС России к сети операторов электронного документооборота.