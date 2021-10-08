Минспорт расширил список ОКВЭД для вхождения фитнес-клубов в программу налогового вычета

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ расширило список ОКВЭДов (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), по которым физкультурно-оздоровительные организации смогут войти в программу налогового вычета. Об этом говорится в письме директора департамента физической культуры и массового спорта Максима Уразова в адрес главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной.

С 2022 года гражданам будет предоставляться "спортивный" налоговый вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы представители таких услуг были включены в специальный перечень. Документы для включения в перечень организации и ИП должны предоставить до 16 октября. Ранее Национальное фитнес-сообщество просило расширить список ОКВЭД для потенциальных участников программы.

"Рекомендуемые ОКВЭД - 93.1 ("Деятельность в области спорта"), 93.11-93.13 ("Деятельность спортивных объектов", "Деятельность спортивных клубов", "Деятельность фитнес-центров"), 93.19 ("Деятельность в области спорта прочая"), 96.04 ("Деятельность физкультурно-оздоровительная") и ОКВЭДы, включающие в себя непосредственное оказание услуги по физическому развитию и физической подготовке, в том числе проведение физкультурных мероприятий", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Также министерство предоставило развернутые разъяснения на часто задаваемые вопросы и алгоритм подачи документов в органы исполнительной власти регионов РФ.

"Министерство спорта РФ полностью удовлетворило пожелания предпринимателей и расширило список ОКВЭД. Предыдущий список не учитывал 32,5% предпринимателей в отрасли, которые фактические предоставляют физкультурно-оздоровительные услуги. Теперь они смогут подавать заявки для участия в программе налогового вычета", - отметила Силина, комментируя ТАСС письмо. Она добавила, что на сегодняшний день все критерии "достаточно лояльны и предоставляют широкие возможности для вхождения в программу налогового вычета".

О вычете и фитнес-сообществе

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился спортивный налоговый вычет, были приняты по поручению президента в апреле 2021 года.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Заявить вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.