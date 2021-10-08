Эксперты рассказали о популярных у россиян направлениях для путешествий в бархатный сезон

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сочи и Ереван вошли у россиян в топ направлений в бархатный сезон. Об этом сообщается в аналитике сервиса "Яндекс.Путешествия" на основе данных об авиабилетах, купленных в обе стороны с 1 сентября по 15 октября в 2021 и 2020 годах.

"Топ популярных для отдыха в бархатный сезон направлений по России в 2021 году остался такой же, как и в 2020. Но каждое из них выбрали еще больше путешественников: Сочи на 26% больше, чем в 2020 году, Симферополь - на 3%, Москву - на 33%, Санкт-Петербург - на 33%. Топ популярных заграничных направлений следующий: Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Анталья (Турция), Кишинев (Молдова), Ларнака (Кипр), Бургас (Болгария), Даламан (Турция)", - говорится в материалах компании.

Такой набор популярных заграничных туристических направлений аналитики связывают с влиянием пандемии и тем, что многие привычные ранее точки тяготения бархатного сезона за границей просто недоступны большинству российских путешественников.

"С одной стороны, туристы просто едут по тем направлениям, куда можно и проще попасть с учетом ситуации. С другой - быстрее других восстанавливаются более знакомые направления вроде Турции, Кипра или Армении. Так, в бархатном сезоне 2021 года среди пользователей "Яндекс.Путешествий" популярность Стамбула, Антальи и Даламана в два-три раза выше, чем в 2019. Также косвенно на восстановление этих направлений в бархатный сезон указывает рост их доли относительно всех других - она почти достигла показателей 2019 года. И, конечно, появляются новые популярные направления. Кажется, что в этом сезоне - это болгарский Бургас, доля которого выросла в два раза относительно 2019 года", - сказали аналитики.

Средние цены по России

В 2021 году на бархатный сезон можно было выгоднее слетать, например, в Геленджик, средняя цена перелета туда-обратно снизилась год к году на 14% - с 10 800 рублей до 9 250 рублей. В Сочи цены снизились на 9% - с 11 450 рублей до 10 375 рублей, а в Анапу на 8% - с 10 260 рублей до 9 460 рублей.

По остальным популярным направлениям, по данным "Яндекс.Путешествий", средняя цена на авиабилеты в обе стороны выросла: в Минеральные Воды на 23% - с 7 430 рублей до 9 150 рублей, в Москву на 10% - с 7 550 рублей до 8 320 рублей, в Краснодар на 9,7% - с 7 700 до 8 460 рублей, в Санкт-Петербург на 8,9% - с 8 420 рублей до 9 170 рублей, в Симферополь на 8,8% - с 10 310 рублей до 11 220 рублей, в Калининград на 8% - с 7 425 рублей до 8 010 рублей, в Махачкалу на 38% - с 5 030 рублей до 8 100 рублей.

Средние цены за границу

В 2021 году продлить лето, улетев за рубеж дешевле, чем в 2020, можно было, например, в Ереван: средняя стоимость авиабилетов туда-обратно снизилась на 35% - с 27 850 до 18 300 рублей, и Стамбул, билеты в который подешевели на 28% - с 25 400 до 18 300 рублей.

При этом, в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 16% выросли цены в Анталью - с 20 700 рублей до 23 900 рублей, на 61% в Кишинев - с 12 500 рублей до 20 000 рублей. Цены на перелеты по остальным популярным в бархатный сезон 2021 года зарубежным направлениям на 5-10% выше уровня 2020 года и значительно выше уровня 2019 года.

Глубина бронирования

По данным аналитиков сервиса, туристы стали заранее планировать перелеты по России в бархатный сезон. В 2021 году по сравнению с 2020 глубина бронирования увеличилась в 1,5-2 раза, а по сравнению с 2019 годом - в 3-4 раза. Например, в 2021 году авиабилеты в Сочи и Симферополь приобретали в среднем за 41 день до поездки, а в 2020 году - за 22 дня. При этом срок между покупкой билетов и непосредственной поездкой в Москву увеличился в 1,3 раза - с 12 дней в 2020 до 16 дней в 2021, в Санкт-Петербург - в 1,4 раза - с 14 до 20 дней, в Анапу - в 1,7 раз - с 22 до 38 дней.