Создание в КБР тепличного комплекса для овощей на 100 га обойдется в 18,4 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Стоимость проекта по возведению тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта на 100 га в Кабардино-Балкарской Республике составляет более 18 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев.

Недавно состоялась символическая закладка камня на месте строительства крупного тепличного комплекса в Чегемском районе. "Инвестор нового проекта - агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" - крупнейший в России производитель овощей закрытого грунта. Суммарная ориентировочная стоимость проекта оценивается в 18,4 млрд рублей", - сказал он.

Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" планирует выращивать порядка 63 тыс. тонн томатов в год. Первую очередь комплекса площадью 37,6 га планируется запустить в первом квартале 2023 года, а вторую очередь площадью 62,4 га - в конце 2024 года.

По словам Сижажева, в республике продолжается реализация пяти инвестпроектов по строительству плодохранилищ мощностью единовременного хранения 17,1 тыс. тонн. "Часть мощностей запустят в текущем году. Это направление весьма актуально, поскольку ежегодно увеличиваются валовые сборы плодов и ягод, соответственно требуются новые мощности по хранению урожая", - сказал он.

В Нальчике также продолжается модернизация с целью расширения производственных мощностей и увеличения ассортимента производимой продукции на ООО "Нальчикский молочный комбинат". "И это только наиболее крупные проекты, помимо этого реализуются множество менее крупных проектов в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности. Могу отметить, что рентабельность сельского хозяйства растет, поэтому в отрасль и приходят крупные инвесторы, в частности благодаря государственной поддержке", - сказал министр.