Абрамченко поручила проработать вопрос об обязательном экологическом страховании компаний

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос целесообразности введения обязательного экологического страхования для компаний за причинение вреда экологии в результате аварий. Об этом говорится в поручении министерствам и ведомствам, с копией которого ознакомился ТАСС (в пресс-службе Абрамченко подтвердили подлинность документа).

Соответствующее поручение дано Минприроды, Росприроднадзору, Ростехнадзору, Минэнерго, Минпромторгу.

"Прошу проработать вопрос целесообразности введения обязательного экологического страхования за причинение вреда окружающей среде в результате аварий", - указывается в поручении вице-премьера.

Для исполнения поручения министерствам и ведомствам предложено проанализировать данные о состоянии и тенденциях аварийности на объектах по производству кокса, по добыче и обогащению железных руд и на других промышленных объектах, а также данные о размерах нанесенного вреда окружающей среде в результате подобных аварий.